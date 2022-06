Alla città di Bari l’Oscar della Salute per il progetto Bari Food Policy: domani la conferenza stampa a Palazzo di Città

BARI - Si terrà domani, martedì 28 giugno, alle ore 11.30 a Palazzo di Città, la conferenza stampa sul premio “Oscar della Salute”, conferito alla Città di Bari lo scorso 10 giugno ad Ancona, nell’ambito del programma Città Sane dell’OMS, per il Progetto Bari Food Policy.All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il docente di Medicina Interna all’Università degli Studi di Bari Antonio Moschetta, la direttrice del Centro interdipartimentale di Uniba “Cibo e Salute” Filomena Corbo, il ricercatore del Ciheam-IAMB Bari Damiano Petruzzella, le assessore comunali al Welfare, alle Politiche educative e allo Sviluppo economico, Francesca Bottalico, Paola Romano e Carla Palone, e i delegati per la rete della Città Sane Giuseppe Cascella e Loredana Battista.La rete Città Sane è un network nazionale di città, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute, per sviluppare politiche locali sul tema della salute urbana, della prevenzione e della promozione di stili di vita sostenibili.