In piazza Risorgimento la pizzica della compagnia Arakne mediterranea per la festa del Preziosissimo Sangue

BARI - La parrocchia del Preziosissimo Sangue in San Rocco, in occasione dell'ottantesimo anno di vita a Bari grazie all'attività pastorale dei Missionari del Preziosissimo Sangue, congregazione fondata da San Gaspare Del Bufalo, ha organizzato una serie di celebrazioni ed eventi. In concomitanza della festa del Preziosissimo Sangue il primo luglio la celebrazione eucaristica sarà presieduta dall'arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano.Tra gli eventi il 29 giugno alle 21 in piazza Risorgimento i cittadini sono invitati a partecipare allo spettacolo di pizzica della compagnia salentina Arakne mediterranea che animerà la serata sui passi della danza tipica del Salento a ritmo di tamburello.Ingresso gratuito.