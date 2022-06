Amare Bari a Pane e Pomodoro tra Sup water polo e salvataggio cinofilo

BARI - Da sabato 25 giugno nella spiaggia comunale Pane e Pomodoro si sta svolgendo la seconda edizione di Amare Bari” manifestazione incentrata sulla promozione delle discipline acquatiche svolte sul nostro territorio, organizzata dal Comitato Regionale Sport Puglia, TanaOnda e Comune di Bari e la partecipazione di Sport e Salute spa.Sono tante le discipline che saranno proposte e che saranno messe a disposizione di appassionati e curiosi che vorranno provarle gratuitamente: Sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovissimo Sup Water Polo.“Stiamo notando un forte interessa per questa seconda edizione – ha commentato Roberto Maizza, presidente del Comitato Regionale Sport Puglia – con numerose partecipazioni. Molta curiosità c’è per il nuovissimo Sup water polo. In tanti si stanno cimentando e si stanno appassionando”.Nelle acque della spiaggia Pane e Pomodoro istruttori e tecnici federali, coadiuvati dalla presenza delle associazioni dei Municipi I, III e V, tra le quali Gens Nova, faranno provare a tutti gli iscritti. Per partecipare è necessario compilare la scheda reperibile dall’evento Facebook “AmareBari”.“Il popolo barese sta dimostrando di amare il mare – ha dichiarato Valerio Tedesco responsabile settore sportivo del Comitato Regionale Sport Puglia – con un centinaio di iscrizioni al giorno. L’attività preferita è il sup, disciplina ormai nota e che incuriosisce molto per la postura assunta sulla tavola”.Durante la manifestazione “Amare Bari” spazio all’inclusione con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con tutte le problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico. Inoltre nei sei giorni saranno presenti la S.C.S.N. Gruppo salvataggio Nautico Cinofilo di Donato Catellano, con dimostrazioni e supporto alla manifestazione.“Da tanti anni siamo qui a Pane e Pomodoro – spiega il responsabile del gruppo di volontari – con le nostre unità cinofile. Durante la manifestazione stiamo effettuando delle dimostrazioni e stiamo anche svolgendo attività di prevenzione. Bisogna rispettare il mare. Questo è un nostro grande amico, ma se siamo poco attenti si può trasformare in un nemico”.