Amministrative '22, Taranto: a Più CentroSinistra 4221 voti, pari al 5,3 %

"Un sentito ringraziamento - prosegue - ai 4221 elettori che hanno premiato la nostra coerenza e il nostro impegno istituzionale di questi anni. Adesso comincia la vera sfida per il cambiamento di Taranto e noi saremo pronti, coi consiglieri comunali e con tutti i candidati della lista, che non abbandoneranno il lavoro iniziato 6 mesi fa, a garantire il nostro impegno e la nostra passione per traguardate i risultati da tutti auspicati", conclude Borraccino.



*PIÙCENTROSINISTRA* 4221 voti, pari al 5,3%.



5ª lista (su 11) nella coalizione e 7ª (su 27) in assoluto.



Eleggiamo 2 consiglieri (Pittaccio e Lo Muzio).



Ecco le preferenze dei candidati:

ALBANO 67

ALFIERI 166

AMATI 93

CAVALLO 76

D'ANDRIA 172

IRPINIA 180

LA GIOIA 203

LA NEVE 141

LARUCCIA 131

LO MUZIO 536

LONGO 66

LOTTA 22

MANNARA 9

MICELI 131

NAPPI 186

NIGRO 134

PANZANO 259

PIGNATALE 13

PITTACCIO 586

POLLICORO 206

PORTACCI 62

RISO 377

RISOLVO 165

RIZZARDO 128

RUSSO 183

SARDELLA 43

SCORZA 341

SEMERARO 42

SERRA 100

TRIANNI 58

VERGALLO 70

VITTI 32

TARANTO - Un risultato che giudico più che soddisfacente. Taranto, assegnando una grande maggioranza a Melucci (ben oltre il 69%) ha votato col cuore col cervello, col cuore perché ha riconosciuto il grande lavoro fatto da Melucci, col cervello perché ha premiato la stabilità e la continuità di un’ azione sinergica con la Regione Puglia e col presidente Michele Emiliano per la svolta di Taranto.Il risultato della nostra lista è al di sopra delle aspettative iniziali". Così, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto