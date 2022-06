Living in Puglia: il Dipartimento dell'Ingegneria e dell'Architettura in mostra per presentare ricerche e soluzioni su un nuovo modo di abitare

BARI – Con una mostra dedicata a ricerche e soluzioni sui temi dell'abitare in Puglia un gruppo di ricerca del Dipartimento dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico parteciperà all’”International Social Housing Festival”, in programma a Helsinky (Finlandia) da oggi, 14 al 17 giugno.La proposta Poliba, dal titolo “Pubblic Housing in Puglia Region, Italy”, afferisce al tema “Housing First” e prevede un’esposizione di pannelli (16 giugno, 9:00-18:00), presso la Lobby of Helsinki City Hall. ( https://socialhousingfestival.eu/events/festival-program/?event_id=1190 ).“L’obiettivo dell’esposizione – dice il prof. Nicola Martinelli, ordinario di “Urbanistica” presso il DICAR del Poliba - sarà quello di presentare e valorizzare ricerche, tesi di laurea, tesi di dottorato, assegni di ricerca, progetti e collaborazioni, svolte e in corso, dal nostro gruppo di lavoro sui temi dell’housing, evidenziando le relazioni con le istituzioni pubbliche che a vario titolo sono state coinvolte nelle nostre attività scientifiche”.Il Festival co-organizzato dalla città di Helsinki e da Housing Europe (Federazione europea Alloggi Pubblici, Cooperativi e Sociali), ente leader sui temi dell’abitare, è tra le manifestazioni più importanti a livello internazionale sui temi dell’housing.L'iniziativa coinvolge enti di ricerca e università, policy maker, architetti, comunità di residenti, associazioni e cooperative. ( https://socialhousingfestival.eu/ )