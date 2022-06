Apulia Horror International Film Fest: al via la prima giornata

La cerimonia inaugurale sarà condotta da Maria Ausilia Maglione che presenterà il programma e gli ospiti del Festival: i critici cinematografici Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, i registi Marco Cerilli e Franz Padula, il regista e produttore Luigi Pastore, l’attore Marco Aceti ((Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, Karate Man di Claudio Fragrasso e Lettera h di Dario Germani) e Mario Scarlino con la sua la sua “Bottega del Cinema”, mostra cinematografica che raccoglie cineprese, proiettori, locandine, foto che raccontano la straordinaria storia del cinema; la mostra sarà aperta al pubblico durante le giornate del festival.Il primo appuntamento del festival è con l'animazione in chiave horror. Alle 18.30 prende avvio la sezione Piccoli brividi nel mondo delle Meraviglie, uno spazio dedicato ai piccoli mostri che abitano il mondo dei più piccoli e che da sempre hanno ispirato scrittori e animatori. Ad accompagnare gli spettatori in questo mondo straordinario sarà Mariuccia Ciotta (critico cinematografico, ex direttore del quotidiano Il Manifesto, autrice di programmi televisivi e di numerosi libri sul cinema) che, in due appuntamenti, scoprirà e analizzerà le opere e le fiabe che hanno ammaliato e incuriosito intere generazioni di bambini e adulti. Dalle più classiche fiabe dei fratelli Grimm (Cenerentola, Biancaneve, Hänsel e Gretel, Rosaspina) all'animazione più recente, Mariuccia Ciotta introdurrà gli spettatori ai topoi più classici che costruiscono l'immaginario collettivo del genere horror.Alle 19.30 sarà presentata l’opera fuori concorso Spectrum del regista salentino Franz Padula che racconta, giocando tra animazione e computer grafica, la straordinaria storia di Prippo e del suo magico villaggio. Prippo, giovane menestrello, tiene unito e al sicuro il suo villaggio con la magia della sua musica. Un giorno una maledizione da un universo lontano colpisce Prippo, lasciando il giovane insensibile a qualsiasi stimolo. Per salvare lui e il villaggio, i suoi amici devono aiutarlo ad affrontare una battaglia dai confini sconosciuti e misteriosi.La serata di AHIFF prosegue esplorando gli abissi più oscuri, dove si annidano mostri marini spaventosi come l’iconico Mostro della laguna nera. Alle 20.15 Roberto Silvestri (critico cinematografico, fondatore ed ex direttore e ideatore di Alias – Il Manifesto, autore di diversi volumi sul cinema, conduttore del programma radiofonico “Hollywood Party” e direttore di diversi festival) introdurrà il primo film a tema Mostri Marini: “𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙡𝙖𝙜𝙤𝙤𝙣” (1954) di Jack Arnold. Durante una spedizione di paleontologia lungo il Rio delle Amazzoni, un gruppo di scienziati si imbatte in una laguna rimasta immutata sin dalla preistoria. In questa laguna si nasconde una minaccia, Gill-Man, un ibrido metà pesce e metà uomo. i componenti della spedizione decidono che la soluzione migliore è quella di fuggire. Ma l'unica uscita dalla laguna è stata bloccata da alcuni tronchi messi dal mostro. Mentre l'equipaggio tenta di rimuovere l'ostacolo, la creatura fa ritorno e rapisce Kay.Alle 22.00 prende avvio la cara tra i cortometraggi in concorso provenienti da tutto il mondo tra Stati Uniti, Spagna, Giappone, Francia, Inghilterra e Italia. Le prime sei opere del concorso internazionale spaziano tra l’animazione in stop motion, come The black reCAT di Paolo Guido (Italia) che prende ispirazione dal racconto classico dell’orrore “Il gatto nero” di Edgar Allan Poe; fino a immergersi nelle ossessioni più angoscianti come il protagonista del corto americano The unlocking di Thomas Matthew Brush. Elliot lotta con il disturbo ossessivo compulsivo, chiudendo a chiave la porta tutta la notte, ogni notte. Una notte decide di non chiudere a chiave la porta e…incontra uno strano intruso. La regista inglese Maria Pawlikowska racconta, in A little death, l’esistenza eccitante e solitaria della sua protagonista Tina, non morta che sopravvive grazie al trasferimento di energie a cui accede durante l'orgasmo maschile. Quando il suo complice cede alla noia suicida, Tina viene lasciata sola a proteggere la sua specie dall'estinzione.Leo, protagonista del corto Colonie di Romain Daudet-Jahan (Francia), è un ragazzo di 12 anni che vive in solitudine la sua adolescenza, le sue paure e i suoi dubbi. Deve partire per il campo estivo, ma non vuole; quando si avvicina l'ora della partenza, una presenza inquietante si aggira, imitando la sua voce. Nel corto Beast di Andrey Okorokov (Russia), una bambina di 10 anni assiste alla morte del padre a seguito dell'aggressione di una bestia. La ragazza aa che le persone la stanno cercando , ma si ritrova faccia a faccia con il predatore e c'è solo un proiettile nella sua pistola. Il Regista Juan De Dios Garduño nel suo corto 665 (Spagna) gioca con gli elementi classici dell'Horror: due forze antagoniste combattono per il nascituro di una donna. Dal risultato dipende la nostra salvezza.L'ultimo appuntamento della giornata, alle 23.00, è con il lungometraggio fuori concorso La casa del Sabba di Marco Cerilli. La casa del Sabba racconta la storia di Robert Santana, famoso scrittore italoamericano di romanzi dell’orrore che decide di trascorrere alcuni giorni in una casa abbandonata vicino al mare, in Puglia. Una fama sinistra aleggia su quei luoghi a causa dei fatti inquietanti accaduti anni prima e di uno strano video che circola in rete. La memoria della casa inizia a manifestarsi e lo scrittore scoprirà presto la presenza di una setta dedicata al culto satanico. Il film evento sarà presentato dal regista Marco Cerilli, dal produttore Luigi Pastore e dell'attore protagonista Marco Aceti (famoso per Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, Karate Man di Claudio Fragrasso e Lettera h di Dario Germani).La manifestazione è realizzata con il supporto di Caroli Hotels e la collaborazione di Filmfreway, Nocturno, Quasi Cinema, La Bottega del Cinema, Ore d'orrore, Università del Salento – DAMS e la rete dei festival partner Monsters Taranto Horror Festival e Italian Horror Fantasy Festival.3282131389 - www.apuliahorror.it.