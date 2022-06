Trinitapoli, 6° raduno per l'associazione 'Trinitapoli in moto'

Domenica 26 giugno l'associazione Trinitapoli in moto organizza il 6°Motorcycle Reunion per domenica 26 giugno aperto a qualsiasi tipo di moto. Lo scopo dell'evento è la possibilità di socializzare con tutti gli appassionati delle due ruote e nello stesso tempo far conoscere sopratutto le bellezze del territorio del piccolo centro ofantino dalla natura, alla storia e cultura del loco. Prevista la partecipazione di circa trecento motociclisti,provenienti da tutta la Puglia e dintorni.La manifestazione avrà il patrocinio del Comune di Trinitapoli."Un'occasione importante- ci dice Mimmo Samarelli presidente Associazione Trinitapoli in Moto -che farà conoscere le bellezze storiche ed ambientali del nostro territorio tramite il mezzo delle due ruote, ed anche un momento di ritrovo ed aggregazione per gli appassionati di motocicli ,sono molto soddisfatto per le numerose prenotazioni, sarà senz'altro una bella ed emozionante festa per i motociclisti".L'evento comprenderà accoglienza presso Piazza Umberto I dove si farà l'iscrizione e colazione presso Bar La Cattedrale. Successivamente i partecipanti si sposteranno presso la sede dell'associazione in Viale Vittorio Venteto dove saranno distribuiti i gadget e si effettueranno le premiazioni per la moto e il biker più particolare, il gruppo più numeroso e il gruppo che viene da più lontano.Al termine della premiazione si partirà per il tour in moto nel territorio degli Ipogei. Il giro terminerà presso il ristorante La Taverna del Cappio dove per chi ha prenotato si proseguirà con il pranzo sociale. Durante tutto l'evento si distribuiranno biglietti della lotteria per la vincita dei premi, tra i quali un monopattino elettrico ed un orologio da polso che verranno sorteggiati durante il pranzo con intrattenimento e spettacoli vari.