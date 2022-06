Ariete, in radio il nuovo singolo 'Tutto(con te)': il 6 agosto in concerto a Gallipoli

(Foto ufficio stampa)

E' in rotazione radiofonica l'inedito della cantautrice romana Ariete, TUTTO (con te), prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal.

Una dedica d’amore che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento immenso, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa: “l’effetto che mi fai, troppo grande per l’età che ho”. TUTTO (con te) è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “tutto sempre e solo con te”. Chitarra e batteria scandiscono il ritmo della seconda strofa come le lancette di un orologio e il loro ticchettio scandisce il tempo che passa, riprendendo l’idea di come ogni momento passi veloce quando si sta bene insieme, tanto da essere anche troppo poco “non mi basta il tempo”.

Il brano segue la pubblicazione dell’album di esordio “Specchio” (Bomba Dischi), arrivato dopo il grande successo degli EP “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L'Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), colonna sonora dell’estate 2021. L’album ha registrato 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore. Questi numeri si aggiungono ai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

Ariete tornerà live con 21 date dal vivo che la vedranno impegnata dal prossimo 15 giugno quando partirà da Milano al Carroponte.

CALENDARIO DATE:

15/06 MILANO @CARROPONTE

18/06 NAPOLI @SUONA FESTIVAL - VENUE TBC

25/06 GENOVA @GOA-BOA - THE NEXT DAY

26/06 PADOVA @ARENA LIVE GEOX

27/06 FIRENZE @VIPER SUMMER FESTIVAL

30/06 PERUGIA @L’UMBRIA CHE SPACCA

02/07 CAORLE (VE) @PARCO DEL PESCATORE

06/07 ROMA @ROCK IN ROMA

08/07 COSENZA @BE ALTERNATIVE FESTIVAL - PIAZZA XV MARZO

09/07 MOLFETTA (BA) @BANCHINA SAN DOMENICO - LUCE FESTIVAL

14/07 PISTOIA @PISTOIA BLUES - STORYTELLERS

15/07 BOLOGNA @SEQUOIE X OLTRE

16/07 COLLEGNO (TO) @FLOWERS FESTIVAL

27/07 FRANCAVILLA AL MARE (CH) @SHOCK WAVE FESTIVAL

30/07 VILLA LAGARINA (TN) @ CASTELFOLK

05/08 PAESTUM (SA) @SUONA FESTIVAL - CLOUDS ARENA

06/08 GALLIPOLI (LE) @PARCO GONDAR

12/08 ASCOLI PICENO @ASCOLI SUMMER FESTIVAL - PIAZZA DEL POPOLO

19/08 BAGHERIA (PA) @PICCOLO PARCO URBANO

20/08 CATANIA @VILLA BELLINI

08/09 PISA @SUMMER KNIGHTS