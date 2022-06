AstroSamantha dalla Stazione spaziale: il sole non tramonta mai

"Nelle stagioni "high-beta" il piano della nostra orbita è tale che non veniamo mai oscurati dalla Terra, il che significa che il Sole non tramonta mai davvero. Guarda!", ha twittato.

ROMA - L'astronauta dell'Esa si trova a bordo della Stazione spaziale internazionale per la missione Minerva, e condivide sui social momenti della sua vita quotidiana. Su Twitter la Cristoforetti ha postato un video in time-lapse che mostra come il sole, dal suo punto di osservazione, sia sempre visibile.