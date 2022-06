Basket: Carlo Recalcati nuovo allenatore in seconda dell'Italia

Lo staff di Pozzecco comprenderà oltre Recalcati, Edoardo Casalone Riccardo Fois Paolo Galbiati e Giuseppe Poeta. Casalone Fois Galbiati e Poeta saranno assistenti e osservatori. Recalcati sostituirà Piero Bucchi che era l’allenatore in seconda dell’ex coach dell’ Italia Romeo Sacchetti. Recalcati ha dichiarato: “ Sono molto soddisfatto di lavorare con Gian Marco Pozzecco. Per me è un sogno tornare a collaborare per l’ Italia. Spero di raggiungere traguardi prestigiosi con gli azzurri”.

- Carlo Recalcati nuovo allenatore in seconda dell’Italia di basket. L’ex cestista 76 anni, collaborerà da bordo campo con il tecnico degli azzurri Gian Marco Pozzecco. Per Recalcati è la terza esperienza di lavoro con l’Italia dopo che fu l’allenatore nel 2003 quando la squadra azzurra vinse la medaglia di bronzo agli Europei in Svezia e nel 2004 alle Olimpiadi di Atene. In Grecia l’Italia conquistò la medaglia d’argento.