Si ricomincia dai tre comuni, Margherita, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli: il territorio nel Tour Turismo Cultura Puglia365

Prima riunione operativa svolta a Trinitapoli, organizzata dal direttivo della APS Terrae Aufidae, a cui hanno preso parte diversi operatori, associazioni, imprenditori, liberi cittadini, interessati a realizzare una rete cultura e turismo con lo scopo di presentare il proprio progetto di sviluppo territoriale al prossimo appuntamento che si terrà 30 giugno a Trani organizzato dalla Regione Puglia insieme all’ARET Pugliapromozione, al dipertimento Turismo e Cultura, al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e all’Apulia Film Commission.Gli appuntamenti sono tavole rotonde in cui ognuno contribuisce con conoscenze, esperienze, professionalità, studio, idee e partecipazione alla stesura di una prima bozza di proposta di Piano Strategico Territoriale Cultura e Turismo, da sottoporre agli organi Regionali nell’appuntamento di Trani. Che il rilancio del turismo sia indispensabile per lo sviluppo economico e sociale dei nostri 3 comuni è un dato di fatto e lo dimostrano i risultati delle altre località pugliesi e la rilevante quota di PIL prodotta dal turismo Pugliese (circa il 18%), verrebbe da pensare che le località più blasonate, ormai oggetto del desiderio turistico di mezzo mondo, abbiano bellezze che a noi mancano, ma non è così, ciò che fa realmente la differenza infatti è la capacità di saper comunicare,la promozione delle bellezze e delle attività già presenti sul territorio, l’accoglienza dei turisti, l’innovazione nell’offerta di attrattori culturali,disporre di prodotti turistici da offrire sul mercato."Le note difficoltà del territorio- ci dice il coordinatore del progetto Tommaso Carano- sono criticità da superare, ma il loro superamento rappresenta allo stesso tempo l’opportunità di riscatto sociale ed economico, attraverso la diffusione di una cultura dell’accoglienza che può contaminare la cittadinanza e dare quella chance di crescita e sviluppo che manca nei tre comuni ofantini. Finora la BAT-continua Carano- è rimasta esclusa dai grandi circuiti turistici e forse la stessa Regione, in passato, non ha creduto più di tanto nelle risorse che ha da offrire la nostra provincia, in questa direzione la nostra presenza a Trani è un obiettivo ambizioso, creare un canale di comunicazione diretta tra territorio e istituzioni Regionali per la realizzazione di un Piano Strategico Territoriale dei nostri 3 comuni".Tutto il gruppo di lavoro sarà impegnato nelle prossime settimane alla stesura della bozza del PST, con l’obiettivo di integrare tutte le attività che già oggi il territorio offre e di poter programmare obiettivi e strategie di svilippo futuri. Si tratta di una vera e propria assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti che superando rivalità e campanilismi, vogliono iniziare insieme a scrivere una nuova storia da poter raccontare al mondo.