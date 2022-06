Tennis, Stoccarda: Sonego vola ai quarti di finale

Il britannico Andy Murray prevale 6-3 7-6 con il kazako Alexsandr Bublik. Il greco Stefanos Tsitsipas si impone 6-3 6-4 con lo svizzero Dominic Stricker. L’ungherese Marton Fucsovics si aggiudica 7-5 6-7 6-3 il match con il polacco Hubert Hurkacz.

- Nel secondo turno del torneo di Stoccarda di tennis sull’erba Lorenzo Sonego vince 7-6 7-6 con il tedesco Jan Lennard Struff e si qualifica per i quarti di finale. L’incontro è proseguito dopo la sospensione per la pioggia nel secondo set sul 4-3 per Struff e il successo 7-6 per Sonego nel primo set. L’altro tedesco Oscar Otte supera 7-6 7-6 il canadese Denis Shapovalov.