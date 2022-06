Basket, Happy Casa Brindisi: Alessandro Zanelli ceduto al Treviso

(via Happy Casa fb)

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha ceduto Alessandro Zanelli al Treviso. Il cestista ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con i veneti. Il presidente della squadra brindisina Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè sono molto attivi sul mercato. Si cercheranno di acquistare numerosi cestisti alcuni Italiani altri stranieri per rinforzare l’ Happy Casa.

Per quanto riguarda gli obiettivi della prossima stagione sarà importante raggiungere la salvezza, ottenere buoni risultati in Coppa Italia e provare a qualificarsi ai play off.