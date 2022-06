Tennis, Queen's: Berrettini vola in semifinale

L’americano resiste con i top spin e le demivolèè però non basta per imporsi. Fa la differenza in positivo con i pallonetti e i passanti incrociati. L’olandese Botic Van De Zandschulp supera 6-2 6-4 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il serbo Filip Krajinovic prevale 6-4 6-3 6-3 con il britannico Ryan Peniston. Il croato Marin Cilic si impone 7-6 6-4 col finlandese Emil Ruusuvuori.

Nei quarti di finale del torneo ATP 500 Queen’s di Londra di tennis sull’erba Matteo Berrettini vince 6-4 6-2 con l’americano Tommy Paul e si qualifica per la semifinale. Per il romano seconda semifinale consecutiva al Queen’s dopo quella del 2021. Berrettini è molto preciso con il servizio e col rovescio.