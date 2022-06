Basket, Happy Casa Brindisi: l'assemblea dei soci dà il via libera alla costruzione del nuovo Palasport

Il presidente dell’ Happy Casa Fernando Marino ha dichiarato: “La New Arena non sarà solo l’ impianto dove la squadra giocherà le partite in casa, ma si potranno svolgere anche spettacoli musicali ed eventi di cultura e che riguardano il turismo”.





La New Arena potrà contenere 7000 spettatori. Un passo avanti importante questo per il futuro dell’Happy Casa Brindisi nel basket,

- Buone notizie dall’assemblea straordinaria dei soci per l’Happy Casa Brindisi in A/1 di basket maschile. E’ stato dato il via libera per la costruzione del Nuovo Palasport di Brindisi che si chiamerà “New Arena”. I lavori inizieranno fra 100 giorni.