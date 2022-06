Basket: l'Olimpia Milano vince lo scudetto

(via Olimpia Milano fb)





Terzo quarto, Hines 45-36 per i lombardi. Rodriguez, 51-36. Datome, 55-41. Melli, 59-43. Shields, Milano trionfa 61-46. Quarto quarto, Rodriguez 65-46 per i lombardi. Hines, 69-46. Di nuovo Hines, 73-47. Datome, 76-52. Bentil, Milano vince questo quarto, 81-64 tutta la partita e lo scudetto. Successo importante per la squadra allenata da Ettore Messina. Migliori marcatori, nell’Olimpia Datome 23 punti e Shields 15 punti. Nella Virtus Bologna Alibegovic 11 punti e Mannion 10.

Nella sesta gara della finale dei Play Off di A/1 di basket maschile l’Olimpia Milano supera 81-64 al Forum di Assago la Virtus Bologna e vince il ventinovesimo scudetto della sua storia. Primo quarto, Datome 6-3 per i lombardi. Shields, 10-3. Tripla di Datome, 16-7. Melli, 22-9. Hines, Milano prevale 29-16. Secondo quarto, Shields 35-26 per i lombardi. Grant allunga 37-26. Jaiteh tiene in partita gli emiliani, però 39-31 Olimpia. Rodriguez, 41-34. Datome, Milano si impone 43-36.