Tennis, Queen's: Berrettini vola in finale

(via Cinch Championships fb)

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 Queen’s di Londra di tennis sull’erba Matteo Berrettini vince 6-4 6-3 con l’olandese Botic Van De Zandschulp e si qualifica per la finale. Per il romano seconda finale consecutiva al Queen’s dopo quella del 2021. Per Berrettini quinta finale nella sua carriera di tennista in un torneo sull’erba.Berrettini è efficace con le palle corte sotto rete e con le smorzate. L’olandese si oppone con i colpi da fondo campo e gli smash ma non basta per prevalere. Berrettini è decisivo col dritto e gli ace. Nella seconda semifinale il serbo Filip Krajinovic supera 6-3 6-3 il croato Marin Cilic.