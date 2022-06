Bimbo precipita da tre metri nel Modenese: arrestata la babysitter

MODENA - E' stata portata in carcere la 32enne accusata di tentato omicidio del bambino di 13 mesi precipitato dal secondo piano della sua casa a Soliera. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni. Con loro in casa c'era anche la signora delle pulizie, ascoltata dagli inquirenti.Ad accorgersi del bimbo a terra è stato un vicino di casa: ad intervenire subito sul posto i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Modena. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, all'ospedale Maggiore di Bologna.Ora la 32enne è indagata per tentato omicidio. Il suo legale: "E' in stato confusionale". La nonna del piccolo: "Mai segni di squilibrio".