Calciomercato: il centrocampista del Lecce Strefezza richiesto dal Torino

In caso di una sua partenza sarà necessario trovare un valido sostituto. L’attaccante Massimo Coda certamente resterà nel Lecce. Andrebbe via solo se dovesse arrivare alla società salentina una proposta davvero irrinunciabile. Il ritiro precampionato dovrebbe svolgersi come nella scorsa stagione a Folgaria in provincia di Trento a Luglio. Da decidere le date di inizio e fine preparazione per il prossimo torneo di Serie A.

- Il centrocampista brasiliano del Lecce Gabriel Strefezza è stato richiesto dal Torino. I granata avrebbero offerto ai salentini 5 milioni di Euro, ma la società pugliese vorrebbe incassare per l’eventuale cessione dai 7 ai 9 milioni di Euro. Il calciatore vorrebbe rimanere al Lecce in Serie A. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e l’allenatore Marco Baroni cercheranno di confermarlo.