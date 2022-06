Camicissima: prosegue il progetto di espansione in Italia e all’estero

Continua il progetto di espansione in Italia e all’estero di Camicissima, leader nel settore della camiceria maschile. Sinonimo di qualità è ancora oggi lo stile tutto italiano del brand la sua forza trainante che mira a diffondere nel mondo i suoi valori di tradizione ed eleganza.

Di recente apertura il punto vendita in Cile, in uno spazio di 30mq dal design moderno, innovativo e all’avanguardia in grado di far conoscere la realtà Camicissima in un mercato nuovo. Locato all’interno del Zofri Mall, grande centro commerciale, il negozio rappresenta un’ampia vetrina in grado di consentire l’esposizione del prodotto alternata ad elementi tecnologici per una presentazione unica, in grado di rendere la customer journey più immersiva ed interattiva.

A questa nuova apertura segue l’inaugurazione dello store Camicissima di Roma Fiumicino con 90mq di superficie. In questo periodo storico dove il traffico turistico ed aeroportuale sta tornando a crescere, il Brand guadagna un posto importante in uno dei luoghi cardine del travel retail.

La scelta del principale scalo internazionale di Roma come location per il nuovo store rappresenta la ricerca continua del brand nell’incontrare i gusti di una clientela orientata a prodotti di alta qualità, capaci di interpretare stile e tendenze. Lo store è contraddistinto da elementi d’arredo quali legno e materiali tecnologici perfettamente incorporati nell’ambiente creando un equilibrio irripetibile fra tradizione e modernità. Viene presentato un nuovo concetto di retail dove multimedialità ed eleganza senza tempo si fondono in un connubio in grado di raccontare l’unicità del brand.

Protagonista indiscusso dello store il prodotto, valorizzato da un’illuminazione a faretti orientabili e dal gioco cromatico e prospettico. Sfumature che oscillano dal marrone scuro, al blu ceruleo fino al bianco, incarnano l’essenza di Camicissima esaltando ogni capo.

Questa nuova apertura rappresenta un segnale significativo nel processo di espansione del marchio, che guarda al futuro con ottimismo, sempre più volenteroso di investire anche nel mercato domestico centro d’ispirazione dello stile worldwide.