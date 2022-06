Tennis: Lorenzo Musetti vince il torneo di Forlì

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Musetti vince il torneo Challenger 125 di Forlì di tennis sulla terra battuta. Supera nella finale 2-6 6-3 6-2 Francesco Passaro. Musetti è efficace con i top spin e il rovescio lungolinea. E’ preciso nei passanti incrociati e con i pallonetti.

In semifinale Musetti prevale 3-6 6-1 6-1 con Matteo Gigante. Passaro si impone 6-3 7-5 con lo spagnolo Jaume Munar. Nei quarti di finale Musetti si aggiudica l’incontro con l’argentino Juan Manuel Cerundolo per il ritiro per l’infortunio muscolare di Cerundolo nel secondo set, sul 6-1 per Musetti dopo che Cerundolo vince 7-6 il primo set.