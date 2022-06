cArte e Maschere: successo per il primo fine settimana di eventi, aspettando Roy Paci

Il 3 luglio la kermesse estiva dedicata al carnevale vedrà protagonista il noto ed ecclettico trombettista italiano

PUTIGNANO (BA) - In attesa di Roy Paci e della sua Banda Mistica prevista per la sera di domenica 3 luglio, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico il primo fine settimana di eventi di cArte e Maschere – Il carnevale si racconta d’estate che ha portato coriandoli, cartapesta arte, spettacoli e maschere nel cuore di Putignano.La Fondazione Carnevale di Putignano col suo presidente Maurizio Verdolino ed il Consulente artistico dell’evento, Roberto Ricco, è riuscita a far esplodere l’atmosfera tipica del carnevale anche fuoristagione, dando anche appuntamento al prossimo inverno per l’edizione tradizionale, quella che conterà ben 629 anni di storia.Da venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno, il popolo del carnevale composto dai locali, tanti turisti e da chi è giunto da più parti di Puglia e d’Italia, ha raccolto con favore l’invito a mascherarsi partecipando da protagonista alla festa.Attorno alle 11 Grandi Sculture in Cartapesta disseminate per il centro del paese, si sono svolti eventi, spettacoli ed anche momenti teatrali. Tutti gratuiti e con libero accesso. Dallo spettacolo di danza verticale della Compagnia di danza EleinaD che ha animato e ammaliato il pubblico attorno al Cigno Nero in cartapesta, allo show di Drag Queen dal titolo “Have a Mer-mazing day and make waves” a cura degli artisti del Mermaids Project di Mauro de Palma e Nicole Vittoria Calandrini (Miss Drag Queen del 2021) all’ombra di un’ammaliante sirena in cartapesta. E poi, la pizzica tradizionale con musicisti e danzatori che hanno coinvolto il pubblico accanto al Santo Stefano in cartapesta alto oltre 12 metri e con luci interattive, ed i ritmi afro-brasiliani della Bandita Street Band di fronte alla danzatrice in poltrona, ovviamente di cartapesta. Inoltre, lo spettacolo di clownerie da strada a cura di Otto Panzer di e con G. Risola, e quello di giocoleria con Bartolomeo e Cippina di e con Deianica Dragone e Carmine Basile. Infine, nei pressi della scultura dedicata ad una dama in cartapesta intenta a truccarsi, la narrazione teatrale “Grimilde”, tratto da Biancaneve, con e di Monica Contini. Gli spettacoli saranno riproposti sabato prossimo, 2 luglio, all’incirca dalle ore 19.30 e che saranno riproposti in replica durante tutta la serata.Ad impreziosire il primo week-end di festa carnevalesca d’estate a Putignano anche il raduno delle maschere italiane; le maschere giunte da ogni parte dello stivale, con i loro costumi variopinti, hanno sfilato accanto a gruppi mascherati provenienti da Manfredonia e da Montemarano. Non sono mancati ovviamente i putignanesi che sono scesi in strada mascherati, in gruppo o individualmente, e che con lo spirito che li caratterizza hanno preso parte all’evento coinvolgendo gli ospiti giunti da lontano e i turisti a spasso fra le installazioni interattive e animate.Durante questi primi giorni di festa sono state inaugurate anche le mostre legate all’evento: quella di miniature dei carri in cartapesta in piazza Plebiscito, cuore del centro storico; la mostra dei Farinella interpretati dai maestri cartapestai nel chiostro del Comune; e le due mostre di arte nella casa-museo Palazzo del Principe Romanazzi Carducci. Un evento che è un tuffo nell’arte e nella culturaInfine, famiglie e bambini hanno trovato casa nel Villaggio di Farinella che ha accolto in questi giorni laboratori creativi e artistici, e in piazza Santa Maria l’evento “Come una volta” a cura dell’associazione Trullando dedicato al carnevale contadino.La ricca programmazione di cArte e Maschere vi aspetta il prossimo fine settimana, dal 1 al 3 luglio, con eventi, animazione e spettacoli. Da non perdere “Banda Mistica” di e con Roy Paci: una parata con sette bande musicali (Bandita, Birbant Band, Boomerang Band, Euroband, Banda Millico, Timbales e Rusty Brass) guidate da Roy Paci che confluiranno in largo Porta Nuova per un evento musicale unico e irripetibile.A Putignano è esplosa la contagiosa allegria del carnevale. Vieni anche tu a fare festa.Per la partecipazione ai laboratori creativi si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti: telefono 377.5927002; email travel@carnevalediputignano.it