Chiara Ferragni inaugura l'estate con Calzedonia

MILANO - Chiara Ferragni inaugura ufficialmente la stagione estiva lasciandosi trasportare dai colori vitamicini dei beachwear firmati Calzedonia. Chiara sceglie di indossare due bikini dalla stampa tropical e un completo bra pantaloncino in spugna, new entry tra i tessuti per lo swimwear 2022 di Calzedonia. Il brand si conferma così protagonista indiscusso dell’estate!