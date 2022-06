Cinema: al via l'Apulia Horror International Film Fest

Ai lunghi e corti in concorso saranno assegnati: il Premio miglior lungometraggio, il Premio miglior cortometraggio, il Premio della critica, il Premio DAMS e il Premio del pubblico. Insieme ai premi del festival, Ore d'Orrore consegnerà il Premio Nottola a un cortometraggio o a un lungo in concorso.



I Film Fuori concorso



Giovedì 23 giugno saranno presentati, fuori concorso, alle 19.30 Spectrum di Franz Padula e alle 23.00 il lungometraggio La casa del Sabba di Marco Cerilli.



Franz Padula nel suo corto Spectrum racconta, giocando tra animazione e computer grafica, la straordinaria storia di Prippo e del suo magico villaggio. Prippo, giovane menestrello, tiene unito e al sicuro il suo villaggio con la magia della sua musica. Un giorno una maledizione da un universo lontano colpisce Prippo, lasciando il giovane insensibile a qualsiasi stimolo. Per salvare lui e il villaggio, i suoi amici devono aiutarlo ad affrontare una battaglia dai confini sconosciuti e misteriosi.



La casa del Sabba racconta la storia di Robert Santana, famoso scrittore italoamericano di romanzi dell’orrore che decide di trascorrere alcuni giorni in una casa abbandonata vicino al mare, in Puglia. Una fama sinistra aleggia su quei luoghi a causa dei fatti inquietanti accaduti anni prima e di uno strano video che circola in rete. La memoria della casa inizia a manifestarsi e lo scrittore scoprirà presto la presenza di una setta dedicata al culto satanico. Il film evento sarà presentato dal regista Marco Cerilli, il produttore Luigi Pastore e dell'attore protagonista Marco Aceti (famoso per Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, Karate Man di Claudio Fragrasso e Lettera h di Dario Germani)



La manifestazione è realizzata con il supporto di Caroli Hotels e la collaborazione di Filmfreway, Nocturno, Quasi Cinema, La Bottega del Cinema, Ore d'orrore, Università del Salento – DAMS e la rete dei festival partner Monsters Taranto Horror Festival e Italian Horror Fantasy Festival.



Per info:



3282131389 - www.apuliahorror.it.

GALLIPOLI (LE) - Giovedì 23 giugno sarà inaugurata la 4° edizione di Apulia Horror International Film Festival (AHIFF), festival cinematografico dedicato al genere horror declinato in tutte le sue sfumature: dal noir al triller, passando per la fantascienza fino alle forme e figure più classiche del genere.Il Festival, ideato e organizzato dall’associazione GIRASUD con la direzione artistica di Francesco Corchia e Andrea Cavalera e con il prezioso contributo del Comune di Gallipoli, aprirà le sue giornate presso la Galleria dei due Mari di Gallipoli, alle 18.00, con i saluti istituzionali alla presenza del sindaco del Comune di Gallipoli Stefano Minerva, di Corrado Venneri, Presidente Commissione Turismo e degli ospiti che arricchiranno il programma del Festival.Il primo appuntamento del festival è con l'animazione in chiave horror. Alle 18.30 prende avvio la sezione Piccoli brividi nel mondo delle Meraviglie, uno spazio dedicato ai piccoli mostri che abitano il mondo dei più piccoli e che da sempre hanno ispirato scrittori e animatori. Ad accompagnare gli spettatori in questo mondo straordinario sarà Mariuccia Ciotta (critico cinematografico, ex direttore del quotidiano Il Manifesto, autrice di programmi televisivi e di numerosi libri sul cinema) che, in due appuntamenti, scoprirà e analizzerà le opere e le fiabe che hanno ammaliato e incuriosito intere generazioni di bambini e adulti. Dalle più classiche fiabe dei fratelli Grimm (Cenerentola, Biancaneve, Hänsel e Gretel, Rosaspina) all'animazione più recente, Mariuccia Ciotta introdurrà gli spettatori ai topoi più classici che costruiscono l'immaginario collettivo del genere horror.Durante il terzo e ultimo appuntamento della sezione, sabato 25 giugno alle 18.00, Luca Bandirali (Professore presso l'Università del Salento – DAMS) presenterà, dialogando con Mariuccia Ciotta, la nuova edizione del libro dell'autrice: Walt Disney. Prima stella a sinistra (La nave di Teseo). Il libro, con un introduzione del regista John Landis, indaga uno dei personaggi più importanti e controversi del secolo scorso. Disney, infatti, non solo ha creato alcuni dei personaggi più iconici e importanti del Novecento, ma è tra i grandi esponenti dell’avanguardia artistica del secolo scorso.Il tema scelto per la 4° edizione di Apulia Horror International Film Festival sono i mostri Marini, figure straordinarie che nei secoli pullulano nell'immaginario collettivo trovando posto nei miti, nelle leggende, nei racconti letterari fino a immergersi nel grande schermo cinematografico come racconterà, il 25 giugno alle 18.45, Luca Bandirali (Professore presso l'Università del Salento – DAMS) nella Masterclass dedicata. I Film scelti per questa sezione provengono dalla storia del cinema come Il mostro della laguna nera di Jack Arnold (1954), in programma il 23 alle 20.15, e Piraňa di Joe Dante (1978) previsto il 24 alle 19.45; film che hanno spaventato e divertito intere generazioni di spettatori. Il festival, sempre attento a intercettare il cinema contemporaneo e internazionale presenterà, durante l'ultimo giorno alle 21.30, The Host (2006) del regista coreano e pluripremiato Bong Joon-Ho. A introdurre le pellicole e accompagnare gli spettatori nei segreti più profondi del mare sarà Roberto Silvestri (critico cinematografico, fondatore ed ex direttore e ideatore di Alias – Il Manifesto, autore di diversi volumi sul cinema, conduttore del programma radiofonico “Hollywood Party” e direttore di diversi festival)Apulia Horror International Film Festival è il primo festival in Puglia a organizzare un Contest dedicato all'arte e alla tecnica del Body painting. Fin dalla prima edizione il festival ha accolto numerosi artisti, tecnici e professionisti del make up e degli effetti speciali che si sono sfidati nell'utilizzo delle tecniche più particolari (dal pittorico all'aerografo) per realizzare e dare vita ai mostri del cinema horror. Il Contest di quest'anno, curato da Miriam Imbrogno (truccatrice e curatrice del dipartimento trucco ed effetti speciali del festival), prenderà avvio nella mattinata di venerdì 24 giungo alle 10.00 e proseguirà per tutto il giorno fino alle 17.00 quando saranno presentati gli artisti e premiati i lavori più affascinanti. I lavori di quest'anno saranno incentrati sul tema del Festival, i Mostri Marini. Artisti e professionisti insieme alle loro modelle creeranno i mostri più originali a cui sarà assegnato un premio per l'idea e la tecnica migliore. A decretare i vincitori sarà la giuria composta da Ida Collabolletta, Miriam Imbrogno e Giuseppe Leanza.Il cuore pulsante di Apulia Horror International Film Festival è il concorso internazionale di cortometraggi e lungometraggi a tema noir, thriller e Sci-fi specificatamente horror. Sono 14 i film selezionate su oltre 100 opere provenienti da tutto il mondo ad essere presentati giovedì 23 giugno alle 22.00 e venerdì 24 giungo alle 23.00. Tra le inquietudini più profonde del genere umano, le opere riescono a far emergere temi sociali contemporanei legati all'uso sempre più eccessivo dei nuovi sitemi di comunicazioni social, delle App e degli Smartphone come nel corto #NOFILTER di Nathan Crooker (USA) che affronta il problema sempre crescente del Disturbo da Dismorfismo Corporeo. Beth è una ventenne insicura che è ossessionata da un filtro di un App insidiosa che la porta a mettere in discussione la vera bellezza. Il corto è un ammonimento per tutti coloro che sono ossessionati dai "Mi piace", dall'essere impeccabili e pensando che in qualche modo i social media siano il magico toccasana per la felicità. La continua ricerca di storie e immagini su Instagram da parte della giovane protagonista del corto DYSTOPIA di Laura Ugolini (NORVEGIA) crea il terreno di gioco per una banda di donne spietate che cerca di creare l'uomo perfetto..un arto alla volta. Il periodo della pandemia e del lockdown hanno creato una bolla di solitudine, dove sempre più persone isolate hanno creato un proprio mondo di paure come per la protagonista di BLUE del regista spagnolo Pedro Morata. La ragazza trascorre le sue giornate da sola a casa. Annoiata e intrisa di monotonia, le giornate passano senza nulla da evidenziare, finché un giorno sente una strana presenza all'interno della casa.Tra le 14 opere selezionate saranno due i lungometraggi che si contenderanno il Premio per il miglior lungometraggio: l'italiano Dead Bride di Francesco Picone e lo spagnolo Capitan Carver di Evgeny Yablokov. Venerdì 24 giugno alle 21.30 sarà presentato Dead Bride di Francesco Picone che giocando con le forme e gli elementi classici del cinema horror crea una storia fatta di vendetta e possessioni. Alyson torna dopo molti anni nella casa della sua infanzia, lasciatagli in eredità dal suo vero padre. Quando Alyson aveva circa 9 anni, fu data in adozione in seguito alla caduta nella follia della madre. Tonata nella casa Alyson inizia a scoprire alcuni segreti oscuri nascosti nel passato della sua famiglia.Sabato 25 alle 19.30 sarà la volta di Capitan Carver di Evgeny Yablokov che ritrae la mascolinità tossica attraverso la storia di Ernesto, un uomo che di notte indossa le vesti di Carver e pattuglia il suo quartiere. Un giorno, una ragazza misteriosa gli chiede di dare la caccia allo spacciatore che ha ucciso suo fratello. Da quel momento in poi, la vita del super eroe diventa sempre più caotica fino a rendere impossibile distinguere tra reale e immaginario.