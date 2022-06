Cis Br-Le Turco (M5S): ''Sul Salento adriatico partono i finanziamenti voluti dal governo Conte II''

LECCE - «Con la firma della Ministra Carfagna parte il finanziamento del Cis Brindisi-Lecce-Costa Adriatica, per un ammontare di 184 milioni di euro su 37 interventi, e viene finalmente portato a termine il lavoro iniziato dal Governo Conte II per stimolare lo sviluppo sostenibile del Salento orientale». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle ed ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti nel Governo Conte II, fra i principali promotori del tavolo Cis Brindisi-Lecce-Costa Adriatica, che prosegue: «Insieme all'ex Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, iniziammo un immenso lavoro di ricognizione e valutazione dei progetti, per poi giungere alla richiesta della copertura finanziaria del Cis al Cipe. La Ministra Carfagna – precisa Turco – ha completato un iter fondamentale, che porterà al territorio e alla Puglia ulteriori somme per generare progetti ad alto moltiplicatore economico, sociale e culturale, così come quelli che il MoVimento 5 Stelle è riuscito a realizzare anche in altri territori, come nell’area di Taranto, partendo dalle risorse come il mare e dalla vocazione turistica.

È importante, oggi più di ieri – chiosa Turco – accelerare il processo di transizione ecologica che interessa il Sistema Paese, partendo dal Sud, che non dovrà più essere scarno di infrastrutture e servizi. Con il Presidente Giuseppe Conte riuscimmo a tracciare un indirizzo politico chiaro e preciso, e appurare che il nostro operato viene portato a termine, per noi rappresenta motivo di orgoglio e soddisfazione, in ragione delle ricadute positive che anche questo Cis genererà sul tessuto economico-sociale del territorio e su tutta la cittadinanza».