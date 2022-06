ROMA - L'ex prenmier ha sottolineato che non intente lasciare la guida politica dei 5S, parlando a poche ore dall'addio al partito del ministro degli Esteri Di Maio. "Il sostegno a Draghi non è in discussione", ha detto Conte parlando con i cronisti fuori dalla sede del partito."Il Movimento rimarrà la prima forza politica ad occuparsi di tutti quei temi, dalla giustizia sociale alla transizione ecologica, che fanno parte dell'ossatura del Movimento 5 stelle".Conte ha anche ribadito che resterà a capo dei Cinquestelle. "Se ho mai pensato di lasciare la guida del Movimento? E per quale motivo?", ha detto.