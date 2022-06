Costa Crociere debutta da Brindisi

GENOVA – Con il primo scalo di Costa Luminosa, Costa Crociere fa il suo debutto a Brindisi, una destinazione che rappresenta una grande novità nella programmazione 2022 della compagnia italiana.Costa Luminosa è prevista arrivare in porto domattina, alle 7 circa, nell’ambito di una crociera breve nel Mediterraneo di cinque giorni, partita da Savona e con destinazione finale Trieste. Dopo questa prima visita, Costa Luminosa tornerà a Brindisi tutti i venerdì, sino al 4 novembre 2022, per un totale di 23 scali. L’itinerario, di sette giorni, consente di visitare città d’arte e isole stupende, con soste a Zara o Spalato (Croazia), a seconda delle settimane, Trieste, Dubrovnik (Croazia), Cattaro (Montenegro), Argostoli (Grecia), Corfù (Grecia).Oltre a Brindisi, Costa Crociere sarà presente in Puglia con la conferma dello scalo di Bari, dove operano già Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che offrono crociere di una settimana in Grecia, Croazia e Montenegro, per un totale di 57 scali nel 2022.Per gli ospiti in arrivo a Brindisi e Bari è prevista la possibilità di visitare le due città pugliesi in libertà, sia con le escursioni organizzate dalla compagnia, senza più la necessità della “bolla” che preservava da contatti con l’esterno, sia in autonomia, scendendo dalla nave per conto proprio. La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° aprile, si applica a tutte le destinazioni incluse negli itinerari Costa, fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali.A bordo delle navi Costa si possono gustare i piatti e i menù creati appositamente per Costa da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che permettono di esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo. L’offerta di escursioni disponibili è stata ridisegnata per esplorare gemme nascoste e poco frequentate, e per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici. Come nel caso delle escursioni a firma National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con il Tour Operator Kel 12, che consentono di scoprire luoghi unici accompagnati da guide uniche. In particolare, il programma di escursioni a Brindisi comprende un tour dedicato esclusivamente alla visita della città, e tour a Ostuni, Lecce, Alberobello, Otranto e Gallipoli.