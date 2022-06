Dal 4 al 18 giugno spettacoli a Cisternino, Bitonto, San Vito dei Normanni e Ostuni

Domenica 5 giugno a Bitonto (Teatro Traetta, ore 19) è in programma un appuntamento con la danza. In scena ci sarà la performance itinerante “Insitu”, produzione creata per il Network Internazionale Danza Puglia con la coreografa Francesca Pennini e il suo CollettivO CineticO, con danzatori gli allievi e insegnanti del NetworkIDP. Lo spettacolo è inserito all’interno dell’ultimo appuntamento della rassegna L’Arte dello Spettatore, organizzata all’interno di questa ottava edizione e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. (Info e prenotazioni: +39 351 674 9330 asso.riesco@gmail.com ).Si torna a Cisternino il 9 giugno (Teatro Paolo Grassi, ore 20) per l’ultimo concerto della stagione. Ancora una volta protagonista l’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Carlo Goldstein in “Ludwig”, e il 16 giugno con l’ultimo appuntamento della stagione musicale (Teatro Paolo Grassi, ore 20) con il concerto “Rarità e Capolavori” con l’Orchestra diretta dal maestro Cem Mansur. (Info biglietti a prezzo unico € 3,00. In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e Calib, Libreria Caffè - Via Ciro Menotti, 8 – Cisternino.Contatti: +39 328 971 4139).Sempre il 16 giugno a San Vito dei Normanni (Tex – il Teatro dell’Ex Fadda, ore 21) è in programma “Zugzwang – I studio” con Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro, esito della residenza artistica realizzata in collaborazione con TEX-Il Teatro dell’ExFadda, nell’ambito di ResiDance XL 2022 | azione Network Anticorpi XL. (Info: Tex – il teatro dell’ExFadda, via Mare - San Vito dei Normanni, tel. 377.4234662).E infine il 18 giugno a Ostuni (Parco Santa Maria di Agnano, ore 21) è in programma il concerto “Nada Duo”. Accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese Andrea Mucciarelli, Nada ripropone buona parte di due suoi precedenti lavori musicali e dc: “Nada Trio” e “Nada Trio: La Posa”. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato”, “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma”, fino alle canzoni di oggi (Luna in Piena e Senza un perché). (Info biglietti: € 15,00 intero, € 12,00 ridotto under 35. In vendita on line e punti vendita su circuito Vivaticket e la sera dello spettacolo dalle ore 18.00 alla biglietteria del Parco. https://www.vivaticket.com/it/biglietto/nada-duo/182471