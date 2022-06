Donna uccide un 62enne e si toglie la vita

L'uomo, da tempo si era trasferito a Vanzaghello dopo la fine del suo matrimonio, circa un anno fa.

VANZAGHELLO (MI) - Omicidio-suicidio a Vanzaghello, nel Milanese. Una 57enne ha ucciso con un colpo di pistola un uomo, poi si è suicidata. I due non erano conviventi e i vicini hanno riferito di non aver mai visto la donna.La dinamica dei fatti è stata accertata dai carabinieri giunti sul posto.Visto il ritrovamento della possibile arma del delitto accanto alla donna, risultata regolarmente detenuta dall'uomo, é ipotizzabile che la donna, forse al termine di una discussione, abbia colpito il 62 enne e poi sia corsa verso il terrazzo per spararsi cadendo poi nel vuoto con l'arma ancora tra le mani.