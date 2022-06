FCI Puglia: gli appuntamenti del 12 giugno a Cassano delle Murge e a Crispiano

CASSANO DELLE MURGE (BA) – A Cassano delle Murge va sempre più di moda la mountain bike cross country. Un nuovo impulso all’edizione numero 5 della Cross Country delle Querce viene dato ancora dal sodalizio dal GC Fausto Coppi Acquaviva che organizza materialmente una delle prove del calendario 2022 del Challenge Mtb XCO Puglia. Per domenica 12 giugno, con ritrovo alle 8:00 e la partenza alle 9:30, presso l’azienda Azienda Agrituristica Masseria Ruotolo (sito in via Lago di Nuzzi), agonisti e amatori sono attesi dare il meglio su un percorso interamente sterrato che si sviluppa per intero all'interno del bosco di proprietà della Masseria. Diversi tratti tecnici con diversi passaggi in single track e discese tecniche. Attesi un cospicuo numero di partecipanti da tutta la regione e da quelle limitrofe per la manifestazione organizzata in memoria di Gino e Teresa Di Giuseppe.– A cura del Cicloclub Crispiano, è tutto pronto o quasi per l’interessante appuntamento indirizzato ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni attesi alla seconda edizione del Memorial Saverio Lippolis in data domenica 12 giugno. La quarta prova del Challenge della Magna Grecia costituisce un momento da ricordare per tutti i baby protagonisti di questo avvenimento che avrà luogo all’interno della Masseria Francesca (al sesto chilometro della strada statale 172 Martina-Taranto in contrada da Cigliano) nel territorio comunale di Crispiano. È una gara di mini cross country in area privata con terreno pianeggiante caratterizzato da single track (passaggi singoli), bosco e macchia mediterranea, presso Masseria Francesca dove il ritrovo è fissato alle 8:00 e l’inizio delle gare alle 9:15.