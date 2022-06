Foggia, ripulita l’area verde di Viale I° Maggio

I volontari de La Via della Felicità si danno nuovamente da fare per la raccolta rifiuti

FOGGIA - Inizia l’estate con buoni propositi: ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati. Così, anche nei giorni scorsi, i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono riuniti in Viale I° Maggio per ripulire da cartacce, mozziconi, plastica e molto altro, l’area verde e le aiuole lungo il viale.Il gruppo ha raccolto in totale una decina di sacchi d’immondizia e i volontari hanno anche affisso un cartello per suggerire ai cittadini di mantenere pulito.Marina, responsabile de La Via della Felicità di Foggia, ha affermato che: “Un aspetto piacevole dell'esperienza odierna, sono state le tante persone che ci hanno fermato per ringraziarci ed incoraggiarci ad andare avanti. La nostra città può essere bella e pulita, l'ambiente in cui viviamo può essere sano e vivibile, ma tanto dipende da noi e i nostri comportamenti quotidiani. Facciamoci caso!".Infatti La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che nel capitolo 12, intitolato “Aiuta ad Aver Cura del Pianeta”, ci suggerisce: “L’idea che ognuno di noi possieda un parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”Il prossimo appuntamento sarà Mercoledì 29 Giugno alle 18:30 in Via Lenotti di Foggia, vicino al Proshop.Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com