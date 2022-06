Grotte di Castellana: il ministro Garavaglia in visita

CASTELLANA GROTTE (BA) - Venerdì 3 giugno, in occasione di altri impegni istituzionali in Puglia, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha visitato le Grotte di Castellana. La sua è stata una breve visita guidata al sito carsico, per ammirare il suggestivo scenario delle caverne, delle concrezioni dalle forme e dai colori sorprendenti che lo caratterizzano, accompagnato dalla guida Sergio Carpinelli.Ad accogliere il Ministro sono stati il presidente del consiglio di amministrazione delle Grotte di Castellana Francesco Manghisi, la vice presidente Margherita Costante, la consigliera Monica Di Monte, e la dottoressa Giulia Monaco, funzionario direttivo.“È stato un onore per noi ospitare il Ministro del Turismo Garavaglia e potergli mostrare il nostro meraviglioso sito carsico. – ha commentato il presidente Manghisi a nome dell’intero CdA – Anche quest’anno le Grotte di Castellana si stanno confermando fra i principali attrattori turistici della Puglia, che già da qualche settimana sta accogliendo importanti flussi turisti provenienti da tutto il mondo e che è ormai pronta a vivere un’estate di grande attenzione e concentrazione turistica”.Nel breve giro delle Grotte, il Ministro Garavaglia ha potuto anche assistere ad una esibizione dell’attrice Giusy Frallonardo, accompagnata dal violino di Marilisa Camicia, che ha recitato alcuni versi dell’Inferno di Dante, a cui si ispira Hell in the Cave, spettacolo stanziale delle Grotte di Castellana, in scena da undici anni nella caverna della Grave con repliche tutto l’anno.