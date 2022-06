ROMA - L'attore, 55 anni, meglio noto con il soprannome di 'Er Patata', è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma. A dare l’allarme l’attuale compagna e alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera. Cioè da quando per l’ultima volta, si era collegato a whatsapp.Il corpo, su cui non sono stati trovati segni di violenza, è ora a disposizione della polizia giudiziaria. In casa gli agenti hanno trovato della droga.