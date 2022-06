“Il giallo, il tempo, la Storia”: al via a Bari gli Incontri letterari italo-polacchi

Interverranno all’incontro: Agata Ibek-Wojtasik, Console presso l Ines Pierucci, Assessore per la Cultu Francesco Carofiglio, Direttore del Museo Civico di Bari Aneta Banasik, Presidente dell’Associazione Pugliese Italo Polacca.



Il progetto culturale è cofinanziato dall realizzato con la collaborazione dell’Istituto Polacco del Libro e del Comune di Bari.



L’ingresso al pubblico è gratuito

BARI - Prima edizione di incontri letterari organizzat nell’ambito di un nuovo progetto culturale denominato tratta di un’iniziativa inserita nel relazioni tra Puglia e Polonia e finalizzata, nello specifico, all’ampliamento dell’offerta culturale in Puglia e nel territorio barese in particolare.L’incontro letterario vedrà la presenza del Anna Kańtoch si è laureata in lingua e letteratura araba presso l’Università di Cracovia. Membro del gruppo letterario Harda Horda, è considerata una delle voci più interessanti della letteratura polacca contemporanea e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Ha p numerosi romanzi e racconti. Buio Chicca Maralfa è nata e vive a B 2018 con la commedia nera Festa al trullo segreto di Mr Willer, finalista a vari premi letterari.