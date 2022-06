Il lino e i filati naturali firmati Falconeri

Voglia di leggerezza. Come quella del lino, la fibra impalpabile e fresca per antonomasia, che compone il tessuto protagonista della collezione Falconeri SS22.

Termoregolatore naturale, anallergico, traspirante e in grado di filtrare i raggi UV, sostenibile perché riciclabile e biodegradabile al 100%, ma anche perché colorabile attraverso una quantità di tintura inferiore rispetto ad altri tessuti. Il lino è perfetto per la stagione calda e per la valigia delle vacanze.

La palette si fa morbida e avvolgente, esattamente come il deserto alla quale s’ispira, puntando su nuances terrose e a tratti safari che tingono capi che volgono lo sguardo al misterioso nord Africa. Il bianco candido, il sabbia, il giallo ambra, ma anche l’azzurro polvere, l’intenso ciclamino e l’immancabile nero.

Tra i capi donna, spicca la tuta intera con spalline sottili e pantaloni morbidi, da indossare sciolta o con cintura in vita. Easy-to wear il summer dress arioso o l’abito con top incrociato dall’allure boho chic.

Tanti i passe-partout tra cui scegliere nella proposta della maglieria in filo: dalla canotta taglio vogatore alla T-shirt svasata dall’inedito orlo asimmetrico taglio vivo per arrivare infine alla camicia a maniche lunghe, da indossare con le gonne a balze o dal taglio pareo. Non passa inosservata infine, la novità dei pantaloni in lino, dal taglio classico morbido oppure a palazzo, super chic e fresco.





Per l’uomo, blazer in jersey di lino piquet dall’aspetto destrutturato disponibile nei colori blu navy, biscotto e nero. Capo perfetto da abbinare alla camicia per un look più formale o ad una semplice T-shirt per non peccare di stile nemmeno nel tempo libero.

Trés chic la camicia in lino, ideale per le calde giornate in ufficio, ma adatta anche per essere portata aperta al mare.

Sporty, senza rinunciare alla ricercatezza, le polo di lino piquet dalla texture screziata per un look che strizza sempre l’occhio alle ultime tendenze.