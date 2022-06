Milano, al Salone del Mobile Abet Laminati e Arthur Arbesser presentano Whimsy Collection

MILANO - In occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano e del Fuorisalone, Abet Laminati presenta Whimsy Collection, una nuova collezione di decorativi progettata da Arthur Arbesser, talento creativo tra i più promettenti nel panorama internazionale della moda.

Come sempre Abet è protagonista affiancando con i propri materiali i marchi più prestigiosi del design sia all’interno della Fiera, sia in numerose presentazioni in città. Di seguito le principali partnership.

La coloratissima Whimsy Collection celebra, per la prima volta per Abet Laminati, il connubio tra il mondo del progetto e quello della moda, segnando un importante capitolo nella storia di Abet Laminati. L’appuntamento per vedere la collezione sarà alla Triennale di Milano, in occasione della mostra personale dedicata allo stilista viennese.

Whimsy è composta da 6 decori - Vichy, Cabbage, Stripes, Tiles, Sprinkle, ZigZag - ciascuno declinato in diverse varianti colore.