Il ritorno dei Blue: la band inglese annuncia il nuovo album

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono tornati e non vedono l'ora di riconquistare il loro posto come una delle più grandi e migliori band pop del Regno Unito. Il loro primo brillante singolo “Haven't Found You Yet”, pubblicato a maggio, ha segnato la loro prima uscita in 7 anni, la prima con la nuova etichetta Tag8 Music / BMG.

Per dare ai numerosi fan un nuovo assaggio di quello che sarà il nuovo disco, la band pubblica oggi un nuovo brano: “Dance With Me”.

La nuova traccia li vede in una cover di “Dance With Me” uno dei loro brani preferiti del passato, un classico R&B inciso nel 2001 dai 112. I Blue raccontano: “Era una canzone che ascoltavamo in macchina prima di ogni concerto. È un richiamo a ciò per cui eravamo conosciuti nei primi anni 2000. Tutto sembrava andare nel verso giusto mentre stavamo registrando e abbiamo pensato che fosse importante, per noi, mostrare l'identità dei Blue e cosa siamo. L'atmosfera R&B e la voce piena di sentimento sono sempre stati un catalizzatore per noi ed era importante avere un po' di ritorno al passato nell'album".

Quest'anno i quattro amici non solo pubblicano un nuovo singolo, ma si imbarcano anche in un tour nei palazzetti che abbraccia la loro carriera e pubblicano il loro sesto album, “Heart & Soul”. Un album che fa un cenno al passato mentre si spinge in avanti ed una celebrazione di tutto ciò che ha reso speciale la band durante il loro periodo di massimo splendore.

Con “Heart & Soul”, i Blue vogliono tornare alle loro radici e hanno ricominicato a lavorare con Hugh Goldsmith, la leggenda del settore che li aveva ingaggiati 21 anni fa.

L'uscita di “Heart & Soul” è prevista per settembre e contiene dieci tracce non solo di sfacciati e giocosi brani pop e grandi momenti dancefloor, ma continua anche la propensione di Blue per ballate struggenti. “Heart & Soul” può essere preordinato ora visitando il sito https://Blue.lnk.to/heartandsoul e sarà disponibile su CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l'uscita dell'album, i Blue saranno in tournée nel Regno Unito con dodici date nei palazzetti. Gli ospiti speciali dovrebbero essere annunciati presto e sarà senza dubbio uno spettacolo da non perdere.





Ecco la tracklist di “Heart & Soul Tracklisting”:

Haven’t Found You Yet

Dance With Me

This Could Be Love

Let’s Get Sad

Heart & Soul

Man Do

Magnetic

Gravity

Ultraviolet

Stop