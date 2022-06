Industria Felix, Cerved: l’industria turistica pugliese nel 2023 crescerà più della media nazionale

LECCE - L’industria turistica pugliese non tornerà ai livelli pre Covid nel 2023 ma avrà una media migliore di quella nazionale. È quanto prevede Cerved, che venerdì scorso ad Acaya in occasione del 43° evento Industria Felix, ha presentato le previsioni di crescita per le imprese pugliesi, trainate da quelle della provincia di Lecce. Nell’anno fiscale 2020 invece, quello del Covid, c’è stata una perdita del 12,2% di fatturato dei settori agroalimentare (+3%), cultura (-18,6%), moda (-16,5%), ristorazione (-31,8%), turismo (-45,9%) e vitivinicoltura (+1,5%). I dettagli dell’inchiesta sono stati presentati dal direttore responsabile di Industria Felix Magazine Michele Montemurro, sulla base di circa 9mila bilanci di società dio capitali con sede legale in Puglia e fatturati sopra il mezzo milione di euro relativamente ai settori analizzati.Ad essere premiate per migliori performance gestionali e affidabilità finanziaria sono state 70 imprese insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione della quarta edizione dell’industria turistica pugliese: 40 dell’agroalimentare, 15 della moda, 5 della comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento, 5 della vitivinicoltura, 4 della ristorazione e 1 del turismo.Qui di seguito i nomi delle 70 aziende.Agroalimentare (40). Bari (19): Agroalimentari Del Colle, Caseificio Coratino, Castello (Acqua Amata), Dolce Bontà Industria Alimentari Dolciaria, Dolciaria Ambrosiana, F. Divella, Forza Vitale Italia, Frantoio Dellorusso, Fungo Puglia, Gr.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo, Micotec Società Agricola, Nutravant, Oleificio Cooperativo Contado, Oropan, Panbiscò, Pastificio Dibenedetto, Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro, Sempreverde Società Agricola, Sudalimenta. Barletta-Andria-Trani (9): Agrilarosa Società Agricola, Caseificio Andriese Bontà Genuina, Caseificio F.lli Simone, Il Pastaio Di Maffei Savino & C., Naturbio Società Agricola, Oleificio Cooperativo Della Riforma Fondiaria Di Andria, Olio Levante, Sinisi, Tentazioni Pugliesi. Brindisi (4): Oliver, Salumificio Santoro, Soave, Soavegel. Foggia (5): Cooperativa Agricola "La Piramide", Fiordelisi, Ortore s.r.l., Società Agricola Emmett Italia, Sottolestelle. Lecce (2): Arigliano, Olearia Congedi. Taranto (1): Europan-Sud.Moda (15). Bari (5): Annette Lingerie, Dema Service, Gruppo Tessile Logama, Italkids, Union. Barletta-Andria-Trani (4): Arpex Textiles, Formeidee, Gfm Group, Pezzol Industries. Lecce (6): Brand Label, Emmea, Fashion Academy, Gda, Leo Shoes, Manifattura Matinese.Comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento (5). Bari (2): Brain Pull Società Cooperativa, Roflex. Barletta-Andria-Trani (1): C.S.A.. Lecce (2): Lido San Giovanni Francesco Ravenna, Perruccio.Vitivinicoltura (5). Barletta-Andria-Trani (1): Petroni Vini. Brindisi (1): Vinicola Mediterranea. Foggia (2): Daunia Mosti, Vinicola Dell'Olio. Taranto (1): Miim Società Agricola.Ristorazione (4). Lecce (3): Ma.De.Ma., Pellegrino Vending, Ristosì. Taranto (1): El Cohiba 59.Turismo (1). Taranto (1): Lavinia.I saluti introduttivi sono stati portati da remoto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne e all’assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane. Nell’evento presentato dallo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone, sono intervenutiil senior sales director di Cerved Giorgio Spina, per Banca Mediolanum il senior manager della direzione Investment Banking e head of Origination & Sales Network Relations Marco Gabbiani, il network regional manager Puglia-Matera-Calabria Ugo Lombardi e il top global family banker Virgilio Provenzano, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, per ITS Logistica Puglia Stefano Centonze, i docenti dell’Università di Foggia Alessandra Beccarisi e dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, il segretario e il vice presidente dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa e Vito Clemente, il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi.L’evento di IFM è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Bari, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e ITS Logistica Puglia.Il prossimo numero del trimestrale Industria Felix Magazine uscirà venerdì 1 luglio in supplemento a Il Sole 24 Ore.