Infopoint del Porto di Bari, gestione affidata all'Unpli Puglia aps

BARI - Dopo due stagioni di stop forzato per via della situazione pandemica, l’Infopoint del Porto di Bari sarà operativo dal 15 giugno a al 30 settembre per dieci ore giornaliere dalle 8 alle 18. A gestire lo sportello informativo e di accoglienza turistica sarà l'Unpli Puglia aps. Il servizio sarà curato da due addetti che opereranno su due turni da cinque ore più un terzo di supporto. Tra le competenze degli addetti vi sono la conoscenza delle lingue straniere, competenze digitali, buona conoscenza del territorio.«Giunge un ulteriore riconoscimento che lusinga l'Unpli Puglia e che la porta ad assumersi altre responsabilità nei confronti del territorio», dichiara Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps, «I nostri volontari, appassionati ed esperti del territorio, sapranno garantire un servizio come sempre all'altezza delle esigenze e delle aspettative di visitatori e turisti. Grazie all'Autorità per aver creduto ancora una volta nelle competenze professionali, nelle capacità tecniche e nella passione dei volontari e delle volontarie delle Pro Loco pugliesi».Oltre al servizio di assistenza, accoglienza e di informazione, sono previste, tra luglio e settembre, in concomitanza con gli arrivi, performance artistiche, laboratori, degustazioni, esposizioni di artigianato locale.