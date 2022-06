Johnny Depp vince contro Amber Heard: risarcimento da 15 milioni

Dopo sei settimane si è conclusa la querelle tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. La giuria del tribunale di Fairfax, Virginia, dopo 13 ore di camera di consiglio ha stabilito all'unanimità che il 56enne attore dovrà essere risarcito di 15 milioni di dollari da Amber Heard, per diffamazione sui presunti abusi domestici. La giuria ha ritenuto che le accuse nei confronti dell'interprete di Jack Sparrow fossero state costruite ad arte dalla Heard nel 2018, quando sulle pagine del Washington Post accusò l'ormai ex marito.Dal canto suo Depp, che ha seguito la sentenza in collegamento da un pub di New Castle, dovrà risarcire di 2 milioni di dollari in quanto a sua volta aveva diffamato la sua ex moglie ha dichiarato: "La giuria mi ha restituito la vita, sono davvero onorato. Sono, e sono stato, sopraffatto dall'amore e dal colossale sostegno e gentilezza da tutto il mondo. Spero che la mia ricerca per avere la verità possa essere d'aiuto ad altri". La Heard, scura in volto, che ha ascoltato il verdetto col capo chino, ha dichiarato: "La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola".