L’Australia vince 5-4 ai rigori con il Perù a Al Rayyan lo spareggio e si qualifica ai Mondiali del Qatar del 2022. Nel primo tempo al 3’ Duke dell’Australia con una conclusione di destro non inquadra la porta. Al 20’ Trauco del Perù va vicino al gol. Al 39’ Irvine dell’Australia non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo al 7’ Mooy dell’ Australia sfiora la rete. Al 22’ Pena del Perù per pochissimo non riesce a segnare.

I tempi regolamentari terminano 0-0. Necessari i supplementari. Nessuna rete nell’extra time. Si va ai rigori. Per il Perù decisivo l’errore di Valera che si fa parare il tiro dal portiere Ryan. Per l’Australia determinante il rigore realizzato da Mabil. Il Perù è eliminato. L’Australia ai Mondiali giocherà contro la Danimarca la Francia e la Tunisia.