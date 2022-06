L'Australia vince 2-1 con gli Emirati Arabi e vola in finale nelle qualificazioni ai Mondiali

- Nella semifinale dello spareggio per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 l’Australia vince 2-1 a Al Rayyan con gli Emirati Arabi e si qualifica per la finale. Nel secondo tempo all’8’ l’Australia passa in vantaggio con Irvine con una conclusione di sinistro. Al 12’ gli Emirati Arabi pareggiano con Caio con una girata di destro. Al 39’ Hrustic con un tocco al volo realizza la rete decisiva per il successo dell’Australia. Gli Emirati Arabi sono quindi fuori dalla competizione. L’Australia Lunedì 13 Giugno sfiderà in finale il Perù. La squadra che riuscirà a vincere questa gara si qualificherà per i Mondiali.