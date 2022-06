Lecce Primavera: il centrocampista albanese Dario Daka verso la conferma

Nel Lecce Primavera il centrocampista albanese Dario Daka potrebbe essere confermato. Il calciatore tra i migliori come rendimento della squadra giallorossa è stato convocato dall’Albania Under 19 per le amichevoli del 5 e 7 Giugno contro il Montenegro. Potrebbero restare nel Lecce Primavera il difensore Rob Nizet nato in Gambia e il terzino belga Mats Lemmens.

Presto il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino che coordina anche il settore giovanile della squadra salentina, si incontrerà col presidente Saverio Sticchi Damiani per programmare la prossima stagione. L’obiettivo è raggiungere di nuovo la salvezza nel Campionato Primavera 1, dopo averla già ottenuta in questa stagione.