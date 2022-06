(via Roland Garros fb)

Nei quarti di finale del torneo del Roland Garros a Parigi Martina Trevisan vince 6-2 6-7 6-3 con la canadese Leylah Annie Fernandez e si qualifica per la semifinale per la prima volta nella sua carriera di tennista. Per la ventottenne dii Firenze è la prima semifinale della sua storia in un torneo del Grande Slam.

L’americana Cori Gauff supera 7-5 6-2 l’altra americana Sloane Stephens. Nei quarti di finale uomini il tedesco Alexander Zverev vince 6-4 6-4 4-6 7-6 con lo spagnolo Carlos Alcaraz e si qualifica per la semifinale. Il serbo Novak Djokovic eliminato 6-2 4-6 6-2 7-6 dall’altro spagnolo Rafael Nadal.