L'Inter primavera conquista lo scudetto, la gioia di Chivu: "Felice per questi ragazzi, hanno raggiunto il loro sogno"

REGGIO EMILIA - I suoi ragazzi lo sollevano, lo lanciano in aria. Una, due, tre volte. Cristian Chivu vola nel cielo di Reggio Emilia, urla di gioia, una gioia nerazzurra. L'Inter Primavera conquista lo Scudetto, 2-1 sulla Roma ai supplementari. Il coronamento di una lunga stagione, una vittoria bellissima.

"C'è tanta soddisfazione, sono felice per i ragazzi. Con i 2003 abbiamo iniziato insieme due anni fa un percorso, interrotto poi dalla pandemia. L'anno scorso con gli Under 18 ci siamo fermati in semifinale. Ma abbiamo sempre lavorato duramente. Oggi questi ragazzi avevano l'obiettivo di raggiungere il loro sogno, di scrivere la storia. Sono davvero felice".

"Abbiamo carattere, nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori qualcosa in più. Oggi non era facile ribaltare la partita, abbiamo mantenuto la calma. Abbiamo finito la partita con dei 2005 in campo che hanno fatto una partita straordinaria: questo ci dà tanta speranza per il futuro".

"Faccio i complimenti allo staff, a tutte le persone che ci sono state vicine ogni giorno in questi due anni così complicati. La società e tutto il settore giovanile stanno lavorando al meglio: i ragazzi qui migliorano tanto. C'erano i dirigenti, si sente la loro vicinanza". Grazie a Inter.it