L'Ucraina si gioca il Mondiale

Nel mezzo la rete scozzese di McGregor, che al 79', complice l'errore del portiere ucraino, sigla il momentaneo 1-2. La Scozia deve riporre il sogno mondiale, non riuscendo ad accedere alla fase finale della massima competizione sportiva da Francia '98, mentre per gli ucraini si apre la possibilità di partecipare alla competizione mondiale, ma prima dovranno battere il Galles nella finale, che varrà l'ultimo pass per il Qatar.

Si gioca in Scozia lo spareggio per gli ultimi posti che vale il Mondiale in Qatar. La nazionale di calcio ucraina ha espugnato Glasgow, battendo la Scozia per 1-3. Ad aprire le marcature ci pensa al 32' Yarmolenko che di pallonetto beffa il portiere Gordon e fa esultare i gialloblu. Nella ripresa gli ospiti dilagano, prima col colpo di testa di Yaremchuk su punizione di Karavaev, e sul finale di partita Dvbyk decreta la vittoria dell'Ucraina.