Mattarella alla parata del 2 giugno: "L'Italia impegnata per la pace"

ROMA - Dopo l'omaggio al Milite Ignoto, il capo dello Stato assiste alla tradizionale parata militare per la Festa della Repubblica, la prima dopo due anni di pandemia. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio, il ministro della difesa, i presidenti di Senato e CameraNel messaggio dinon mancano i riferimenti alla guerra in Ucraina. Nel cielo lo spettacolo delle frecce tricolori."La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito". Lo scrive il presidente della Repubblica,, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone in occasione della Festa della Repubblica.