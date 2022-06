Zelensky: "La Russia occupa il 20% dell'Ucraina, civili in condizioni estreme"

(via Zelensky Ig)





"Ma la velocità del processo d'ingresso dipenderà dall'Ucraina e dal sostegno che le vorremo dare. Gli standard e le condizioni devono essere rispettati, nessuna scorciatoia", ha precisato.



"La mia solidarietà va all'Ucraina invasa e attaccata dalla Russia e sostegno il loro diritto all'autodifesa": così ieri sera Angela Merkel durante un discorso a Berlino, come riporta Tagesschau. L'ex cancelliera ha aggiunto che appoggia tutti gli sforzi del governo tedesco, dell'Ue, degli Usa, della Nato, del G7 e delle Nazioni Unite per "porre fine a questa barbara guerra di aggressione da parte della Russia".

KIEV - Il presidente ucraino interviene al parlamento del Lussemburgo e commenta l'offensiva russa nel Paese, denunciando le gravi condizioni in cui vivono i cittadini nei territori occupati da Mosca. "Il Donbass era uno dei centri industriali più potenti d'Europa: è semplicemente devastato. Guardiamo Mariupol: c'era mezzo milione di persone e adesso non sappiamo esattamente quanti cittadini siano stati uccisi dagli occupanti. Almeno decine di migliaia in meno di 100 giorni", ha detto, sottolineando che gli ucraini vogliono rimanere indipendenti."L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non è solo nel nostro interesse strategico ma è anche un nostro dovere morale". Lo ha detto la presidente della Commissione Europeaal Forum GLOBSEC 2022 di Bratislava.