Miss Corato è Isabella Lapenna

La Selezione Provinciale di Miss Italia ha avuto come madrina d’eccezione la pugliese Manila Nazzaro, Miss Italia 1999

CORATO (BA) - Grande successo per la Selezione Provinciale di Miss Italia che si è tenuta domenica 26 giugno in Piazza Cesare Battisti a Corato. Attesissima la madrina Manila Nazzaro, la foggiana vincitrice del concorso nel 1999, ora conduttrice televisiva e radiofonica nonché attrice teatrale, molto amata come hanno dimostrato i consensi del pubblico del Grande Fratello Vip.Ha presentato le Miss protagoniste della serata assieme a Christian Binetti, apprezzato conduttore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che ha portato sul palco anche un profondo monologo contro la violenza sulle donne.Potranno sognare di emulare l’unica pugliese vincitrice del titolo nazionale, fino ad ora, le sei ragazze premiate con la fascia da un’attenta giuria di personalità e cronisti presieduta dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Bianca Chiriatti.Miss Corato è risultata Isabella Lapenna, 21enne di Palo del Colle studentessa di Mediazione linguistica ed internazionale; Miss Rocchetta la 26enne terlizzese Miriana D’agostino e a partire dal gradino più basso del podio si sono via via classificate: Diletta Pilagatti, 20 anni da Mola di Bari; Roberta Molinini, 22enne di Terlizzi; Federica Ferrucci, 17enne di Corato; Irene Sabelli, 20 anni di Modugno.Ad allietare la serata ci son state la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui è stato dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.L’evento, è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi in collaborazione con l’A.S.D. Wellness Gardness fitness & more che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del mondo nella sua città.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, truccate da Bella Esthetic Concept, il romantico défilé dell’atelier Opere Sposi Corato con l’anteprima della Collezione Sposa 2023.LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.