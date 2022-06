Miss Italia Puglia, nuovo casting a Barletta

BARI - Nuovo casting di Miss Italia per le province di Bari-Bat-Foggia che si terrà sabato 18 giugno alle ore 15:30 presso la Mongolfiera di Barletta, il centro commerciale che il Direttore Giuseppe Fiore ha reso confortevole per l’alta qualità e la convenienza della vasta offerta commerciale.L’esclusivista regionale Carmen Martorana sottolinea che per aderire al tour di Miss Italia Puglia è fondamentale presentarsi ai casting in cui si individuano le ragazze idonee a partecipare alle selezioni provinciali.Tante le aspiranti Miss interessate al concorso più blasonato che non mancheranno un appuntamento ricco di ospiti.Per le modalità di partecipazione al casting info al num 3475492473.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat; Roma Immobiliare di Francesco Minervini; Decaro Caffè.